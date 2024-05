MAIOR OBRA DA HISTÓRIA: GALINHOS EXECUTARÁ OBRA DESSANILIZAÇÃO TRANSFORMANDO ÁGUA DO MAR EM ÁGUA DOCE

O prefeito de Galinhos Francinaldo Cruz, mas conhecido por irmão Naldo, colhe os frutos das sementes plantadas. Precisamente em 2022, quando adotou uma série de medidas administrativas e diversos deslocamentos a Capital Federal no sentido fazer real um projeto ousado, que iria mudar definitivamente o futuro de Galinhos.

Em audiência em Brasília, juntamente com o então Ministro do Desenvolvimento Regional Rogério Marinho, acompanhado do Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (RN), Ezequiel Ferreira, conseguiu-se a liberação junto ao governo Federal de R$ 6,5 milhões para distribuição de água potável em Galinhos.

Os investimentos incluem 3 km de rede para adução da água do mar para atender dois aglomerados urbanos, dessalinizador, reservatório, 7.200 metros de rede de distribuição e 500 metros de emissário para lançamento do efluente resultante da dessalinização.

A cidade comemora com festa a boa notícia, pois se trata de um alívio para os moradores da península mais encantadora do litoral norte potiguar. Com o sistema a ser implantado, o município terá condições para desenvolver o turismo e garantir uma digna saúde a população.

As obras estão em andamento a todo vapor, e esta semana o prefeito Naldo realizou uma visita técnica na obra do dessalinizador e sistema de distribuição de água da cidade.

O prefeito esteve acompanhado por vereadores, secretários, engenheiros e arquiteto. Na ocasião, Juan Pablo, sócio da Inter Águas, apresentou detalhes adicionais sobre o projeto e a obra em andamento.

A conquista transcende gerações, marcando definitivamente o Prefeito Naldo na história político-administrativa de Galinhos, fruto de muito trabalho, vontade, planejamento e ações com obras de infraestrutura e grandes investimentos em setores cruciais não só na infraestrutura, mas na saúde, educação, segurança e no social.

A obra já tem gerado emprego e renda aos trabalhadores do munícipio, mas, promete alavancar Galinhos no cenário econômico e turístico do Estado, além de entregar dignidade a população que terá água pura nas torneiras.