MAIS DE MIL CONSELHEIROS TUTELARES NO RN VÃO TER FORMAÇÃONUMA PARCERIA COM UFRN

Conselheiros Tutelares de todo o Estado passarão por formação oficial a partir de agora. É que será lançada, na próxima segunda-feira (26), a Escola de Conselhos do estado do Rio Grande do Norte, numa parceria entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONSEC) e demais instituições que compõem o Conselho Gestor da Escola.

De acordo com divulgação, o lançamento será no Auditório da Reitoria da UFRN – Campus Natal, das 9h às 12h, e contará com a apresentação da proposta, dos seus objetivos, além de promover um diálogo importante sobre “A Importância do Fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos”, com conferência proferida por Marina Poniwas, presidenta do CONANDA e Conselheira do Conselho Federal de Psicologia.