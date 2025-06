MARCHA PARA JESUS EM PARNAMIRIM FOI UM EVENTO GIGANTESCO

A 26ª edição da Marcha para Jesus foi um grande sucesso. Com a realização da Prefeitura de Parnamirim, em parceria com o Grupo Evangélico Atalaia, a noite reuniu o maior público da história do evento.

Esse ano a Marcha contou com shows como os de Alice Maciel, Maria Marçal, Banda Via Sete, Banda Casa do Amor e Banda Igreja Verbo da Vida, entre outras atrações.

“Preparamos uma grande programação e colocamos toda a estrutura da Prefeitura à disposição para realizarmos a maior Marcha para Jesus da história da cidade, garantindo todo conforto, segurança e tranquilidade para os participantes. Foi um lindo momento de louvor e adoração, com a presença numerosa de milhares de famílias parnamirinenses”, comemorou a prefeita Nilda Cruz.

