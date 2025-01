O Prefeito de Guamaré, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, nomeou através da portaria Nº 001/2025, publicada na ultima sexta-feira (03), em edição extraordinária, no Diário Oficial do Município, MARIA ANTONIA PINHEIRO DE MOURA SOUZA, no cargo de Tesoureira Municipal, lotada na Secretaria Municipal de Finanças do município.

