MARISQUEIRAS DO MUNICÍPIO DE GALINHOS RECEBEM CAPACITAÇÃO EM MANIPULAÇÃO DE PESCADOS

Uma turma de marisqueiras da Península de Galinhos, no Rio Grande do Norte, receberam entre os dias 24 a 28 de março, uma capacitação em Manipulação de Pescados. O curso foi ministrado pelo chef Elias Neto, na Colônia Z-30. O treinamento faz parte das atividades do Projeto Vale Sustentável que tem como entidade executora a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental.

O foco principal da capacitação é o cuidado com os alimentos e a forma correta de manipular cada insumo, como afirmou o chef. “Queremos abrir um pouco os horizontes mostrando que cada ingrediente pode ter um valor agregado, ou seja, um valor de venda maior com a manipulação e processamento corretos. Tratamos sobre as mais diversas formas de contaminação e os cuidados para evitá-las, a importância dos Equipamentos de Proteção Individual – EPI´s. Além da preocupação com o bem estar e segurança do profissional, limpeza do espaço físico, higiene pessoal e higienização dos alimentos.”

A marisqueira Leni Sousa de Matos é filha de pescadores, participou do treinamento e falou da valorização das profissionais. “Esse é um momento muito importante, pois aprendemos as técnicas de manipulação dos mariscos e fizemos diversos pratos que podem ser preparados tanto para nossa casa, como para futuros clientes”, disse.

Já a marisqueira Cirlaide Rosa da Silva Miranda, disse que aprendeu a profissão com a mãe, hoje comercializa o fruto do mar para auxiliar na renda doméstica. “Desde 2007 realizo esta atividade, depois da coleta, aproximadamente 3 quilos por dia, faço todos os procedimentos de higienização. Além de consumi-los, nós vendemos os mariscos a 15,00 reais”, afirmou.

A mariscagem é uma importante atividade econômica para muitas comunidades pesqueiras, especialmente em regiões litorâneas. A coleta sustentável de mariscos ajuda a controlar populações e manter a biodiversidade.

Em fevereiro, o projeto entregou para a Colônia local um kit de utensílios com fogão industrial com botijão de gás, bacias, peneiras, conchas, baldes, panelas e caçarolas, boias, caixas de isopor, máscaras, aventais, sinalizadores, chapéus e camisetas UV, entre outros itens, para auxiliar as mulheres.