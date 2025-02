MÉDICOS DE GUAMARÉ DECIDEM JUDICIALIZAR ATRASOS DE PAGAMENTO E PODEM PARALISAR ATENDIMENTOS

O Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN) realizou, nesta segunda-feira (10), uma assembleia com os médicos de Guamaré para verificar se a Prefeitura cumpriu o acordo de pagamento previsto para esta data. No entanto, os profissionais não receberam o pagamento referente ao mês de dezembro/2024, que deveria ter sido depositado até hoje.

Diante de mais um descumprimento, os médicos decidiram judicializar os pagamentos em atraso, que incluem os meses de junho, julho, agosto e dezembro/2024. A medida busca assegurar os direitos dos profissionais que já enfrentam meses de inadimplência por parte da Prefeitura de Guamaré.

Além da judicialização, foi discutida a entrada de uma ação para garantir os direitos trabalhistas de todos os médicos desde o início de sua atuação no município. Caso o pagamento não seja regularizado até amanhã (11), uma nova assembleia será realizada e a paralisação dos atendimentos será iniciada imediatamente.

SINMED