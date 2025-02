MÉDICOS DE GUAMARÉ FARÃO ASSEMBLEIA NA SEGUNDA-FEIRA (3) PARA DEFINIR PARALISAÇÃO EM PROTESTO CONTRA ATRASOS SALARIAIS

Os médicos do município de Guamaré decidiram realizar uma assembleia na próxima segunda-feira (3) para decidir sobre a paralisação das atividades na próxima quinta-feira, 6 de fevereiro, em protesto contra o atraso nos pagamentos e o descumprimento do acordo celebrado entre o Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN) e a prefeitura.

A decisão de convocar essa nova assembleia foi tomada em reunião realizada nesta sexta-feira (31), após o chefe do Executivo, que havia se comprometido a enviar uma nova proposta com novos prazos para pagamento, não ter dado nenhum retorno ao sindicato.

A paralisação de advertência tem como objetivo pressionar a prefeitura a resolver a pendência financeira e retomar as negociações.

A assembleia acontecerá na próxima segunda-feira (3), às 17h, para articular as ações do movimento.