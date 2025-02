MÉDICOS DE GUAMARÉ PARALISAM ATENDIMENTOS E ACIONAM JUSTIÇA POR SALÁRIOS ATRASADOS

Os médicos de Guamaré decidiram paralisar os atendimentos a partir das 7h desta quarta-feira (12) após a Prefeitura do município descumprir mais uma vez o acordo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2024. A decisão foi tomada durante uma assembleia realizada nesta terça-feira (11) pelo Sindicato dos Médicos do Rio Grande do Norte (Sinmed RN). Segundo a categoria, o pagamento, que deveria ter sido efetuado até o dia 10 de fevereiro, não foi realizado.

Em razão de mais um descumprimento por parte da administração municipal, os médicos afirmaram que só retornarão aos postos de trabalho quando o salário estiver efetivamente depositado nas contas dos profissionais. Além disso, a categoria resolveu judicializar os pagamentos atrasados de meses anteriores, como junho, julho e agosto de 2024, com o objetivo de garantir seus direitos e evitar um calote.

A paralisação é uma medida adotada pelos médicos após enfrentarem meses de inadimplência por parte da Prefeitura de Guamaré, o que tem gerado insatisfação e descontentamento da categoria. O Sinmed RN reforça que os médicos estão comprometidos com a saúde da população, mas não podem continuar trabalhando sem receber seus salários.

SINMED