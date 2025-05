MENSAGEM DE IRMÃO NILDO: “NÃO TENHO MOTIVO PRA DESABAFAR OU RECLAMAR, NÃO ME REFERI A LÍDER POLÍTICO ALGUM”

Diante da grande repercussão nas redes sociais, grupos de whatsapp e nos quatro cantos da cidade, referente à matéria vinculada no blog que teve como tema: “Recado ou desabafo, o que está por trás das indiretas?”. Ivanildo Nascimento de Almeida, popularmente conhecido como Irmão Nildo. Secretário adjunto da Secretaria de Agricultura usou sua rede social ‘instagram’, para negar as possíveis acusações, e afirmar que houve um mau entendimento, e que sua publicação não se referiu a nenhum líder politico, pois ele não tem motivos para desabafar ou reclamar.

Eis a mensagem postada no Instagram:

Bom dia a todos e a todas.Quero deixar algo bem claro: o texto que compartilhei recentemente não foi indireta, nem recado pra ninguém, muito menos ligado à política. Em nenhum momento me referi a líder político algum, e tampouco ao atual gestor do nosso município, Hélio. Tenho um grande respeito por Hélio, faço parte do governo dele e não tenho motivo algum pra desabafar ou reclamar.

Quem me conhece sabe que, quando tenho algo a dizer, falo de frente, cara a cara, olhando nos olhos, com respeito e verdade. Eu não me escondo atrás de textos ou indiretas. O que eu escrevi foi uma reflexão sobre comportamento e liderança humana, sobre pessoas que se colocam como lideranças, mas tentam manipular os outros com migalhas, favores ou interesses pessoais.

O blogueiro Josivan Dantas interpretou de forma equivocada o texto, como se fosse uma crítica política, mas isso está longe da realidade. A verdade é que a minha reflexão surgiu a partir de uma leitura bíblica do livro de Samuel, onde fala de Aitofel, conselheiro do rei Davi. Quando Davi perdeu o trono e Absalão assumiu, Aitofel correu pra se juntar ao novo rei e chegou a dizer que, com 10 mil homens, tiraria a cabeça de Davi.

Esse exemplo me fez pensar sobre pessoas que estão do nosso lado só enquanto tudo vai bem, mas que na primeira oportunidade mudam de lado ou se voltam contra a gente. Foi esse o sentido do texto. Não teve nada a ver com política local, muito menos com qualquer liderança específica.Portanto, deixo aqui meu esclarecimento, com tranquilidade e firmeza. Quem me conhece, sabe da minha lealdade, da minha postura e do meu compromisso com o governo que faço parte.

Um forte abraço a todos.@ir.nildo

