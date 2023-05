Mesmo com déficit de mais de R$ 6 milhões na receita do Fundeb, prefeitura garante o piso para os professores

No município de Guamaré, mesmo com os recursos do Fundeb deficitários, o prefeito Arthur Teixeira tem feito um esforço sobrenatural para cumprir a lei à risca e pagar o Piso do Magistério para os professores efetivos.

Para se ter uma ideia do déficit, no ano de 2022, o município de Guamaré recebeu do governo federal, especificamente para custeio do Fundeb, R$ 21.465.571,89 e o custo dessa rubrica para os cofres da prefeitura foi de R$ 27.414.210,72.

Os números comprovam que os recursos oriundos do governo federal não foram suficientes para pagar os salários dos profissionais do magistério, mesmo assim, o prefeito Arthur Teixeira tratou de garantir a aplicação da lei, com o desembolso perto dos R$ 6 milhões de reais.

O desafio tem sido grande para os gestores nos estados e municípios, cumprirem a lei do Piso do Magistério, levando em consideração a receita deficitária do Fundeb, uma realidade para a grande maioria, a exemplo de Guamaré. O governo do Estado vem pagando escalonado o reajuste do piso do magistério no RN, enquanto que algumas prefeituras, ainda não se pronunciaram sobre quando vão implantar o reajuste de 14,95% dos profissionais da educação básica.

Blog Celso Amâncio