“Meu GPS fica desligado”. Disse Edinho de Moacir

O ex-vereador e atual secretário de transporte do município de Guamaré, Edinho de Moacir, mais conhecido por Leão, volta com mais uma de suas frases enigmáticas, ao ser questionado sobre seu futuro politico por este editor, no ultimo final se semana na comunidade de Salina da Cruz.

Aqui pra gente…

Eu confesso que fiquei com mais uma pulga atrás da orelha com esse mistério que Edinho sempre faz, e resolvi perguntar a razão, e o porquê da frase GPS DESLIGADO.

Ele sorriu, e disse… “meu GPS fica desligado blogueiro, porque eu não corro mais o risco de ninguém me localizar, saber onde estou, ou o que estou fazendo, ou com quem eu esteja conversando quando estou fazendo politica. O resultado do trabalho que tenho feito com minha esposa Eliane junto ao povo você verá depois. No Silêncio podemos focar no objetivo final, e ter o resultado almejado”. Comentou.

Edinho de Moacir foi o primeiro secretário de governo a anunciar que é candidato a vereador nas eleições de 2024.

Há quem afirme que o esposo da atual vice-prefeita Eliane Guedes, tem cadeira certa no parlamento a partir de 2025.