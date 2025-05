MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS PELO ANIVERSÁRIO DO PADRE GILVAN BEZERRA

A Paróquia de Nossa Senhora da Conceição realizou na noite desta segunda-feira (05), missa em Ação de Graças em homenagem ao aniversário do Padre Gilvan Bezerra da Silva. Os Padres Edmundo Ferreira, Manoel Alaíde, Gilson Klaus e Silvano Domingos, fizeram questão de participar deste momento impar na vida do amigo e Padre Gilvan.

Os paroquianos viveram um momento especial de celebração pelo dom da vida do Padre Gilvan. O momento de gratidão levou todos os presentes a participar com fé e devoção à ação de graças pela passagem de seu aniversário. Por sua vez, o Padre Gilvan, em sua homilia, compartilhou a gratidão à Deus pela sua vida e enfatizou a importância da fé e do amor fraternal na jornada de cada um no seio da comunidade eclesial.

Como é bonito quando uma comunidade cuida do Pároco. E, também, quando o Pároco se deixa cuidar pela sua comunidade. E, quando se cria essa relação, o Padre é Padre por inteiro e a comunidade se sente conduzida por um Pastor Bom. São Paulo dizia nas Leituras de hoje ‘… Não tenhas medo!’.

Além dos fies, a celebração ainda contou com a presença de autoridades politicas, religiosas e muitos amigos conquistados ao longo dos anos. A missa foi um momento de expressar gratidão, alegria e união entre a comunidade e o paroquio da cidade.

NOTA DO BLOG

Que a vida e o ministério do Padre Gilvan Bezerra continuem sendo abençoado e iluminado pelo amor divino, inspirando sempre aqueles que têm a graça de conhecê-lo e caminhar ao seu lado na fé. Que o Senhor o recompense por todo o bem que faz em prol da igreja, da comunidade e do povo de Guamaré, e que a paz de Cristo esteja sempre em seu coração.

Post Views: 93