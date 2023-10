Missa transmitida ao vivo no RN é interrompida por tiros; um morto e duas pessoas baleadas

Uma novena que estava sendo realizada na Igreja do Perpetuo Socorro, padroeira do município de Frutuoso Gomes (RN), foi interrompida a tiros na noite desta sexta-feira (6). A intensidade dos tiros assustou fieis que correram em desespero. Na tentativa de acalmar as pessoas, padres iniciaram uma “Ave Maria”.

Segundo informações, criminosos armados efetuaram vários disparos contra um homem conhecido como Romário. Ele chegou a ser socorrido para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Uma criança e um rapaz, sobrinhos da vítima, foram atingidas por bala perdida. A Polícia Miliar foi acionada ao local para colher detalhes e tentar localizar os autores do crime.

Todo o desespero de fieis durante a novena foi transmitida ao vivo pelo Youtube. A Prefeitura de Frutuoso Gomes emitiu comunicado informando o cancelamento do show da cantora Gracinalda que ocorreria na Praça de Eventos.

O cenário de insegurança no Rio Grande do Norte é assustador.

Blog Ismael Sousa