MISTURA DE INCOMPETÊNCIA COM ATRASO: GOVERNO HÉLIO DA CALOTE DE MAIS DE 1 MILHÃO SÓ EM UMA LOCADORA DE VEICULOS

O prefeito Hélio Willamy (PSDB), foi eleito sob um devaneio: moralizar e valorizar cada centavo do dinheiro público do povo de Guamaré. Iniciado seu mandado, ficou claro que o arcaico gestor não tem competência para colocar a locomotiva pública nos trilhos. O que já era esperado por muitos, quer pelas diversas acusações desvios e irregularidades no uso do dinheiro público, quer pela manifestação negativa da maioria ao seu nome nas urnas.

Mesmo com um orçamento de R$ 219 milhões e com uma arrecadação somente no mês de fevereiro de 26 milhões já publicado por este espaço, fica claro que dinheiro sobra e certo que a limitação do gestor supera. O histórico de cidade rica é pouco para um Prefeito sem ideias, atrasado e incapaz de fazer a máquina pública andar.

Para não ir muito longe, destacamos o caso dos ônibus dos estudantes. E a razão é simples, a prefeitura deve a empresa Costeira Locadora, nada mais, nada menos, do que mais de um milhão de reais. E para não pagar, devolveu os veículos no fim do ano passado, mesmo com o contrato vigente até outubro de 2025, prejudicando assim a educação do município. Contudo, o gestor é capaz de inventar e se reinventar, instante em que contratou outra empresa para prestar o serviço com Vans, inclusive com um valor mais alto.

Refiro-me a contratação da empresa Terra Dourada que ganhou o Pregão Eletrônico nº 00051/2023, pelo valor de R$ 10.165,00 por cada veículo. No total anual, cada veículo custará aos cofres públicos a bagatela de R$ 121.980,00.

Acreditem se quiser… A prefeitura pagava pela locação de um ônibus que cabe mais passageiros R$ 7.833,33, mas optou em pagar mais caro por cada veículo modelo Vans, e levar os alunos com capacidade limitada de 15 passageiros, enquanto em um ônibus é possível conduzir 50 passageiros. Pasmem!

O trem de fato parou com o saldo devedor que se acumula desde a gestão do prefeito Arthur Teixeira, especificamente em junho de 2024 quando saiu dos trilhos com o atraso com o pagamento. De lá pra cá só dor de cabeça e prejuízo para empresa e, principalmente para os alunos.

Todavia, o atual prefeito faz ouvido de mercador e com sandálias nos pés, caminha sem palavra e sem qualquer credibilidade para pagar a dívida milionária. REPITO, esse valor é somente com uma das várias empresas de locação veículos, que afeta covardemente a população e os estudantes, lançados a sorte.

A população de Guamaré questiona nas ruas e nas redes sociais o sumiço dos ônibus, e espera uma ação imediata da prefeitura e dos órgãos fiscalizadores para resolver o problema que se agrava. O direito à educação não pode ser comprometido pela incompetência administrativa do prefeito.

Todo mundo sabe que a paixão de Hélio era o a água. Porém, depois das acusações de esquemas de corrupção no desvio de recursos para o abastecimento de água e dessalinizador, segundo Ministério Público Estadual e o Tribunal de Contas. A carta da vez é locação de veículos.

O que se comenta é que o velho e novo prefeito tem dado uma atenção especial a tal empresa TERRA DOURADA, pra quem não lembra essa empresa distribuiu camisetas amarelas a mototaxistas no período eleitoral. Outra idolatria da administração pública de Guamaré, é a empresa CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES LTDA, aquela referenciada em áudios que circularam nas redes sociais, trazendo diálogos cabulosos que envolviam familiares do Prefeito e um prestador de serviço da Câmara Municipal de Guamaré, identificados como Neto e João Paulo. O que tem por trás disso tudo? A certeza é que a resposta não virá da Prefeitura!

Guamaré vive um dos momentos mais críticos administrativamente de sua história, não existe um só serviço no município que não tenha sido alcançado pelo desgoverno do Prefeito Hélio. Tenha humildade prefeito, reconheça que vem errando e prejudicando a população. Não jogue ainda mais o nome de Guamaré na lama. Foi o senhor que fez a Prefeitura ser reconhecida como caloteira e velhaca em todo o Estado. Assuma a responsabilidade e chame os fornecedores, negocie as dívidas e pague, faça a máquina andar antes que a situação fique insustentável.