MORAIS SEGUE PGR E PEDIDO DE PRISÃO DE BOLSONARO É ARQUIVADO

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), acolheu nesta 4ª feira (2.abr.2025) a manifestação da PGR (Procuradoria Geral da República) contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o processo foi arquivado.

O pedido para prender preventivamente Bolsonaro foi feito pela vereadora do Recife Liana Cirne (PT) e pelo funcionário de seu gabinete Victor Pedrosa. No entanto, Moraes alegou “ilegitimidade da parte” que entrou com a queixa-crime na Corte.

Cirne e Pedrosa também pediram a abertura de uma investigação e a imposição de medidas cautelares a Bolsonaro por ele ter convocado atos favoráveis a uma anistia aos presos e investigados pelo 8 de Janeiro. Mais cedo, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou pelo arquivamento do processo. O regimento interno da Corte condiciona à PGR a decisão quando se trata de notícia-crime.

Fonte: Poder 360