MOTO É TOMADA DE ASSALTO EM BAIXA DO MEIO

Uma motocicleta foi tomada de assalto na noite deste domingo (13), na comunidade de Baixa do Meio, distrito de Guamaré. De acordo as informações o roubo aconteceu por volta das 22:30h, quando a vitima fazia uma entrega de lanche no conjunto Raimundo Avelino, e no trajeto foi surpreendido por dois bandidos armados, levaram a moto, telefone, alguns acessórios, relógios, cordão e anel.

O proprietário da motocicleta que é comerciante se sente assustado, em virtude da comunidade ser tão pequena como Baixa do Meio com essa onda de assaltos. O susto e o prejuízo foram irreparáveis.

O comerciante fez um comentário em sua rede social, e pediu as forças de seguranças e a população ajuda, para tentar localizar a moto, tendo em vista que a motocicleta é seu único instrumento de trabalho para fazer as entregas da lanchonete.

“Pessoal, boa noite! Ontem por volta das 22:30 estávamos indo destino conjunto Raimundo Avelino eu e minha esposa, fazendo entrega que era de praxe, foi surpreendido por dois indivíduos armados e encapuzado, levaram nossa moto, uma Biz branca placa RQE7A45, nosso telefones, alguns acessórios nossos, relógios, cordão, anel… Levar até a bolsa de fazer as entregas. Quem puder ajudar a divulgar agradeço demais. So agora que consegui recuperar meu WhatsApp. É uma da minhas principais ferramentas de trabalho! Sem ela não tenho como fazer os atendimentos delivery”. Comentou.

A Polícia Militar foi informada da ocorrência, e registrada pelo o proprietário um boletim de ocorrência na Policia Civil. A PM realizou rondas na tentativa de prender os assaltantes, e recuperar a motocicleta, mas até o momento ninguém foi preso nem o veiculo foi localizado.

Quaisquer informações sobre a moto e os bandidos ligue para a Polícia Militar, através dos telefones: (84) 3525.4746 – 35256397 – 99915.9301.

Post Views: 163