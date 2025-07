MOTO É TOMADA DE ASSALTO EM CAMPO DE SERRA VERDE; PRÓXIMO A BAIXA DO MEIO

Mais uma motocicleta foi tomada de assalto na manhã desta terça-feira (15), na comunidade de Campo de Serra Verde, próximo ao distrito de Baixa do Meio. Segundo informações, o assalto aconteceu por volta das 05h30min da manhã, e os meliantes adentraram fuga com destino ao distrito de Baixa do Meio, pela BR 406.

No ultimo domingo (13), outra moto tinha sido tomada de assalto entre a comunidade de Baixa do Meio, e o conjunto Raimundo Avelino. Até o presente o momento não há pista dos assaltantes nem da recuperação do veiculo.

A moto de modelo FAN de placa QGB 1851 de cor cinza é de um trabalhador, que se sente assustado com a criminalidade. A Polícia Militar foi informada da ocorrência, e registrada pelo o proprietário um boletim de ocorrência na Policia Civil. A PM caiu em campo para dar em tempo uma resposta a população.

Até o presente momento ninguém foi preso nem o veiculo foi localizado. Quaisquer informações sobre a moto e os bandidos liguem para a Polícia Militar, através dos telefones: (84) 3525.4746 – 35256397 – 99915.9301.

Post Views: 114