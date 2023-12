Mozaniel e Márcio: Esta versão é fato; o resto é Fake News!

Em relação a matéria publicada, na qual associa a nomeação de uma secretária adjunta no município de Guamaré à união de nossa família com o grupo político de Hélio, gostaria de fazer alguns esclarecimentos.

Em primeiro lugar é preciso deixar claro que o grupo político que representa o legado do meu saudoso pai, João Pedro Filho, não é representado apenas por uma pessoa, mas sim por milhares de pessoas que se identificam com a nossa luta de anos. O grupo político da casa de João Pedro, continua vivo e faz oposição ao grupo liderado por Hélio Willamy.

Portanto, sobre a tentativa de associar uma aliança política de um vereador como símbolo de aliança com nossa família, isto não procede.

É fato que o vereador Gustavo é casado com uma de minhas irmãs. Também é fato que no início deste ano o vereador Gustavo, a família dele e alguns apaniguados que orbitam ao seu redor, resolveram sair do grupo da oposição e escolheram serem liderados por Hélio.

Estes fatos por si só, representam uma situação isolada, um movimento político normal de um vereador, no qual tenho respeito pela sua decisão. Porém não podemos concordar que esta adesão do vereador e de sua família seja associada ou simbolize qualquer tipo de união de um grupo formado por milhares de pessoas, que há décadas faz oposição ao sistema atual, assim como João Pedro Filho sempre fez em vida.

Atenciosamente,

Mozaniel Rodrigues e Márcio Randes