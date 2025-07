MPE PEDE CASSAÇÃO DE MANDATO DE PREFEITO E VICE ELEITOS POR COMPRA DE VOTOS

O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato do prefeito eleito de Montanhas, Antônio Marcolino Neto, e de seu vice, Ronaldo Pereira Ferreira de Farias, por compra de votos nas eleições de 2024. A ação partiu da coligação Povo Unido, Montanhas Forte, adversária no pleito.

Segundo denúncia, Antônio Marcolino Neto teria entregado R$ 500 em dinheiro à eleitora Antônia Raynara da Silva Costa durante um evento político em setembro do ano passado.

A eleitora confirmou em audiência ter recebido a quantia em troca de voto. O MP considerou procedente apenas essa acusação, rejeitando outras de abuso de poder econômico e político. A decisão ainda cabe recurso ao TRE-RN.

Fonte: portal 98FM Natal

