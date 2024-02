MPRN ABRE INSCRIÇÕES PARA RESIDÊNCIA EM ENGENHARIA CIVIL

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) anunciou a abertura de inscrições para o Processo Seletivo de Residência na área de Engenharia Civil. A residência, que tem duração de até 36 meses, oferece uma remuneração mensal de R$ 2 mil e auxílio-transporte. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até as 14h do dia 4 de março de 2024 exclusivamente de forma virtual – AQUI.

Para participar do processo seletivo, o candidato deve comprovar, no ato da inscrição, ter colado grau no curso de Engenharia Civil. Caso não possua ou não tenha recebido o diploma, poderá se inscrever mediante apresentação de declaração ou documento equivalente, expedido pela instituição de ensino.

O processo seletivo oferece uma vaga imediata para residente, além de classificar até quatro candidatos para formação de cadastro de reserva. O MPRN reserva 10% das vagas para pessoas com deficiência e 30% para aquelas autodeclaradas negras.

A jornada de atividades da Residência será de 30h semanais, a serem cumpridas de segunda a sexta-feira, durante o horário normal de expediente do Ministério Público, de forma presencial ou semipresencial, a critério da chefia imediata.

A seleção tem três etapas: Análise Curricular (eliminatória); Prova Objetiva (eliminatória e classificatória; e Entrevista Pessoal (classificatória). É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento, por meio do Portal da Residência do MPRN, dos editais, seus anexos, avisos, retificações e as fases do processo seletivo, bem como dos resultados e prazos recursais.

Fonte: MPRN