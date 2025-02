MPRN ADERE À CAMPANHA NACIONAL DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO CARNAVAL 2025

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) aderiu à Campanha Nacional de Proteção a Crianças e Adolescentes no Carnaval 2025. Com o slogan “Pule, Brinque e Vuide – unidos pela proteção de crianças e adolescentes”, a ação busca conscientizar a sociedade para o enfrentamento da violência sexual, exploração sexual e trabalho infantil durante o período festivo. Mobilizar órgãos governamentais e não governamentais para esse combate também faz parte dos objetivos da iniciativa.

A campanha apontou alguns tópicos importantes, como: a prevenção e fiscalização sobre a venda e uso de álcool por crianças e adolescentes; o estímulo à identificação e notificação do desaparecimento de crianças de forma rápida; e ainda o chamamento pela vacinação de crianças para curtirem a folia de forma segura e protegida.

Todo esse movimento integra a ação nacional “Faça Bonito. Proteja Nossas Crianças e Adolescentes”, campanha permanente de enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes, que disponibiliza materiais para ampla utilização e divulgação pelos parceiros interessados em contribuir com a campanha.

MPRN