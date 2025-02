MPRN APRESENTA PROJETO “PROTEÇÃO INTEGRADA” EM MACAU

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), por meio do Centro de Apoio às Promotorias de Justiça da Infância, Juventude e Família (Caop IJ), apresentou o projeto “Proteção Integrada” à rede de proteção à crianças e aos adolescentes do Município de Baraúna. A apresentação aconteceu nesta quarta-feira (5) no Fórum Municipal Doutor Emídio Avelino.

O projeto busca melhorar os processos de trabalho e os fluxos de atendimento entre os órgãos e entidades que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente (SGD).

O objetivo do projeto “Proteção Integrada” é amadurecer o sistema e garantir a rapidez necessária no atendimento de casos de crianças e adolescentes com direitos violados, que estejam afastados de suas famílias de origem ou prestes a ser.

A medida permitirá uma tomada de decisão rápida e precoce sobre as medidas de promoção social do lar e, se necessário, sobre a intervenção na família para afastar a criança ou o adolescente de seu ambiente familiar original.

Proteção Integrada

O projeto já foi apresentado para as rede de proteção à crianças e aos adolescentes do Município de Extremoz, Florânia, Campo Grande, Baraúna, Caicó e Santo Antônio. Ainda em fevereiro, o Caop IJ levará a iniciativa para a cidade de Ceará-Mirim. O evento de lançamento começa às 9h, no auditório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) do município.

MPRN