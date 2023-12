MPRN atuará em regime de plantão durante recesso forense

O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte (MPRN) informa que durante o período de 20 de dezembro de 2023 a 6 de janeiro de 2024 estará funcionando em regime de plantão. A escala de plantão está disponível na página https://www.mprn.mp.br/paginas/escala-de-plantao

Nesse período, a Central de Informação ao Cidadão, disponível AQUI, permanecerá funcionando 24h. Já os atendentes estarão disponíveis somente em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Fonte: MPRN