MPRN DIVULGA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA BOLSISTAS DO IMD

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e o Instituto Metrópole Digital (IMD), Unidade Acadêmica Especializada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), tornaram público edital que normatiza o processo seletivo simplificado para seleção de bolsistas de graduação e pós-graduação a fim de atuarem no projeto “Pesquisa em modelos de inteligência artificial aplicados a peças processuais no MPRN, como fomento a elaboração de projeto de laboratório de Inteligência Artificial”.

As inscrições podem ser realizadas no período de 7 a 14 de agosto do corrente ano e deverão ser efetuadas pelo candidato mediante a seguinte divisão:

Perfil 1 e 2: https://forms.gle/KTMEXSeejrKr9xfj

Perfil 3: https://forms.gle/xT3rkAteHLZMaBJu7

O processo seletivo tem a validade de seis meses, contados a partir da data de publicação da ata de resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Serão ofertadas três vagas para bolsistas, bem como será formado cadastro reserva com os(as) candidatos(as) aprovados(as) fora das vagas, visando a ocupação de outras eventuais que surgirem dentro da validade do certame, sendo possível o aproveitamento dos aprovados, respeitando-se a ordem de classificação.

Confira o Edital na íntegra, clicando AQUI.

MPRN