MPRN oferece oportunidades para Residente na Área Jurídica em Macaíba e Areia Branca

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) publicará, no Diário Oficial do Estado (DOE) de amanhã (02), dois editais de processos seletivos com vagas para MP Residente – Área Jurídica. Estão sendo ofertadas três vagas para as Promotorias de Justiça de Macaíba e duas para a Comarca de Areia Branca.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário específico. Podem participar bacharéis em Direito interessados em aprimorar suas formações teóricas e práticas na área jurídica.

Para as vagas de Macaíba, os interessados podem se inscrever a partir da 10h do dia 04 até as 14h do dia 18 de setembro de 2023, por meio do link https://forms.gle/aCS6znWv4QBuCyFL7. Já para Areia, as inscrições podem ser realizadas até as 14h do dia 14 de setembro de 2023, por meio do link, https://forms.gle/cRRY2mtYKn9PEB3m6 .

Processo Seletivo

O processo seletivo para Residentes do MPRN ocorre em três etapas: Análise Curricular, Prova Discursiva e Entrevista. Será oferecida uma vaga imediata para Residente na Área Jurídica, com possibilidade de cadastro de reserva para atender futuras necessidades. A classificação é feita com base na nota final, considerando critérios estabelecidos no edital.

Modalidade de Serviço

A modalidade de treinamento em serviço, conhecida como Residência, tem a finalidade de proporcionar um aprofundamento no conhecimento e prática do sistema de justiça, incluindo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Vale ressaltar que essa modalidade não estabelece vínculo empregatício com o Ministério Público.

A residência terá a duração de até 36 meses, durante os quais os residentes participarão de atividades que abrangem ensino, pesquisa, extensão e auxílio prático aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no desempenho de suas funções institucionais.

Saiba Mais

Mais informações, detalhes sobre requisitos e orientações para inscrição podem ser encontrados no Portal da Residência do MPRN, no endereço eletrônico https://www.mprn.mp.br/paginas/portal-da-residencia-do-mprn .

Confira os editais completos:

Macaíba

Areia Branca

Fonte: MPRN