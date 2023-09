MPRN oferece vaga para residência em Administração para a Diretoria de Planejamento

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) lançou edital de processo seletivo para residência em Administração. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (22). A oportunidade é para a Diretoria de Planejamento e Gestão Estratégica, com lotação em Natal.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas por meio de formulário específico. Podem participar bacharéis em Administração interessados em aprimorar suas formações teóricas e práticas na área. Para a vaga, os interessados podem se inscrever a partir das 10h do dia 25 de setembro de 2023, até as 14h do dia 10 de outubro de 2023, por meio do link https://bit.ly/3roqSjX

O residente selecionado receberá mensalmente bolsa-auxílio no valor atual de R$ 2 mil, além de auxílio-transporte a ser pago em pecúnia, quando em regime de trabalho presencial, no valor equivalente a duas passagens do transporte coletivo de passageiros praticado no município de Natal, por dia, proporcionalmente aos dias efetivamente estagiados.

Processo Seletivo

O processo seletivo para residentes do MPRN ocorre em três etapas: análise Curricular, prova discursiva e Entrevista. Será oferecida uma vaga imediata para Residente na Área Administrativa, com possibilidade de cadastro de reserva para atender futuras necessidades. A classificação é feita com base na nota final, considerando critérios estabelecidos no edital.

A Etapa 1 consistirá na análise de currículos a serem enviados pelos candidatos que possuam e comprovem ter experiência mínima de um ano de estágio (Graduação ou Pós-graduação), emprego ou prestação de serviço regularmente comprovada nas áreas de gestão da estratégia, gestão de processos, gestão de projetos, gestão da inovação, ou áreas congêneres em organização privada ou entidade ou órgão da Administração Pública.

Modalidade de Serviço

A modalidade de treinamento em serviço, conhecida como Residência, tem a finalidade de proporcionar um aprofundamento no conhecimento e prática do sistema de justiça, incluindo atividades de ensino, pesquisa e extensão. Vale ressaltar que essa modalidade não estabelece vínculo empregatício com o MPRN.

A residência terá a duração de até 36 meses, durante os quais os residentes participarão de atividades que abrangem ensino, pesquisa, extensão e auxílio prático aos membros e servidores do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte no desempenho de suas funções institucionais.

Saiba Mais

Mais informações, detalhes sobre requisitos e orientações para inscrição podem ser encontrados no Portal da Residência do MPRN, no endereço eletrônico https://www.mprn.mp.br/paginas/portal-da-residencia-do-mprn.

Confira o edital completo, clicando aqui.

Fonte: MPRN