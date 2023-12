MPRN promove ação de atendimento à população em situação de rua nesta quinta-feira (7)

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) promove nesta quinta-feira (7), dentro da programação projeto MPRN Perto de Você, uma ação de cidadania voltada para a população em situação de rua em Natal. A programação irá acontecer das 8h às 16h, no IFRN da Cidade Alta, com oferta de diversos serviços de cidadania e saúde.

A iniciativa visa oferecer, dentro da ampla programação do MPRN Perto de Você, serviços essenciais e específicos pensados nas necessidades desta população, visando a inclusão social. A ação é desenvolvida no âmbito do projeto institucional MPRN Perto de Você, através do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Cidadania (Caop-Cidadania) e das Promotorias que atuam com essa temática na cidade.

A iniciativa contará com a participação de instituições parceiras. O Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (Itep-RN) realizará a emissão de documentos de identidade. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil (Anoreg), por sua vez, emitirá a segunda via de certidão de nascimento, de casamento e de óbito. A Receita Federal irá emitir CPF e o Tribunal Regional Eleitoral levará os serviços de regularização e emissão de título de eleitor.

Na área de saúde, serão oferecidos testes rápidos, medição de HGT, curativos simples, aferição de pressão e emissão do cartão SUS. A Semtas irá oferecer atualização cadastral e novos cadastros do CadÚnico. Além disso, o público terá acesso a serviços de corte de cabelo gratuitamente. Na área previdenciária, o INSS levará serviços de orientação e informações sobre benefícios federais, geração de senhas do Meu INSS, além de receber requerimentos pra emissão de benefícios por incapacidade temporária.

Fonte: MPRN