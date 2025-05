MPRN PUBLICA EDITAL PARA SELECIONAR CHEFE DE SECRETARIA PARA PMJ DE MACAU

O Ministério Público do Rio Grande do Norte abriu processo seletivo para preenchimento do cargo de chefe de Secretaria II das Promotorias de Justiça de Macau. A seleção, formalizada pelo Aviso nº 004/2025 – PGJ/RN, busca fortalecer a equipe com base nos princípios da impessoalidade e publicidade, visando a elevação da eficiência e eficácia dos seus serviços. Inscrições ficam abertas até o dia 1º de junho, exclusivamente pelo Google Forms.

O cargo, de provimento em comissão, exige Ensino Médio completo e oferece remuneração de R$ 2.600,00, além de benefícios como auxílio alimentação no valor de R$ 2.000,00 e auxílio saúde, conforme a Lei Complementar nº 766, de 13 de setembro de 2024. A carga horária é de 40 horas semanais, com regime presencial de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, e sexta-feira, das 8h às 14h.

As responsabilidades do chefe de Secretaria II incluem coordenar, planejar e supervisionar as rotinas de trabalho das Secretarias, bem como executar outras atribuições regulamentares. O processo seletivo é justificado pela necessidade de valorização da força de trabalho da instituição e pela importância de estabelecer critérios objetivos e meritocráticos para a ocupação de cargos comissionados, sendo um instrumento democrático para preenchimento de vagas no MPRN.

Inscrições

Os interessados devem enviar seus currículos exclusivamente pelo link no período de 28 de maio a 01 de junho de 2025.

Para garantir a validade da inscrição, é fundamental que o currículo seja enviado dentro do prazo estabelecido. Recomenda-se que o candidato inclua seu nome completo no título do arquivo do currículo para facilitar o processo de recebimento e seleção.

O cronograma detalhado do processo seletivo é o seguinte:

28/05/2025: Publicação do aviso.

28/05/2025 a 01/06/2025: Recebimento dos currículos.

02/06/2025 a 03/06/2025: Análise curricular.

04/06/2025: Divulgação do resultado da 1ª etapa – classificados para entrevistas.

05/06/2025 a 06/06/2025: Realização das entrevistas.

09/06/2025: Divulgação do resultado final.

Informações sobre o andamento do processo seletivo podem ser obtidas através do e-mail [email protected] ou pelo portal do MPRN.

O candidato selecionado será encaminhado para nomeação pelo Procurador-Geral de Justiça, por meio de Resolução a ser publicada no Diário Oficial do Estado (D.O.E.). Após a publicação, o selecionado terá o prazo de cinco dias úteis para providenciar os documentos necessários para a posse e se apresentar à Diretoria de Gestão de Pessoas, na Procuradoria Geral de Justiça.

MPRN

