MPRN RECEBERÁ SEMINÁRIO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL INFANTOJUVENIL

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) irá receber, no dia 23 de maio, o Seminário Estadual em alusão ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infantojuvenil, celebrado em 18 maio. O evento é voltado aos atores do Sistema de Garantias de Direitos (SGD) desse público. A programação começará às 8h e seguirá até às 17h, no auditório da Procuradoria Geral de Justiça.

A abertura do seminário contará com a apresentação de uma carta de intenção em prol do Comitê da Rede de Cuidados do RN. A palestra magna discutirá a importância do trabalho em rede para o enfrentamento da violência contra a criança e o adolescente. A participação é restrita ao público-alvo e os interessados devem se inscrever através de link disponibilizado por convite.

A primeira mesa do dia exibirá um panorama da violência contra a criança e o adolescente no Rio Grande do Norte, com destaque para os dados do Disque 100 e a reflexão necessária sobre essa realidade. O dever de notificar a violência contra a criança e o adolescente e como fazê-lo de forma segura, protetiva e não revitimizante será abordado pela Casa Renascer. E a UFRN abordará a violência contra o público infantojuvenil na internet e os caminhos para a prevenção e o enfrentamento.

No período da tarde, serão discutidos temas como: a articulação e intersetorialidade para o atendimento às vítimas de violência; o papel da Educação na prevenção e identificação da violência; o direito da criança e adolescente vítimas no âmbito do SUS; o papel do SUAS e do Conselho Tutelar; as perspectivas para o atendimento da Polícia Civil e o avanço do depoimento especial no Estado.

