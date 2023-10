MPRN sedia XV Encontro da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro

O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) irá sediar nos dias 24 e 25 de outubro o XV Encontro de Gestores da Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro (Rede-Lab). O evento é promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus). A reunião acontece na sede do MPRN, em Natal e conta com a participação de representantes de unidades de 50 Laboratórios de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) de todo o país.

O encontro tem como objetivo promover a integração, a cooperação e o compartilhamento de tecnologias, metodologias, técnicas de análises e informações técnicas e experiências entre os integrantes da Rede, além discutir as prioridades de atuação para 2024.

O Encontro contará ainda com a participação de representantes do Banco Central do Brasil e da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) que ministrarão palestras sobre “A utilização do DREX e os reflexos nos afastamentos de sigilos bancários” e “A prevenção à Lavagem de Dinheiro frente ao uso de novas tecnologias de pagamentos”.

A Rede-LAB

É uma rede de articulação institucional composta pelo conjunto dos Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) – unidades especializadas em análises de grandes massas de dados para uso em investigações criminais e outros procedimentos, com finalidade de combater a lavagem de dinheiro, a corrupção, o crime organizado e outros crimes relacionados. As unidades de LAB-LD estão instaladas em cada Polícia Judiciária e Ministérios Públicos e conta também com unidades em outros órgãos parceiros. A coordenação da rede é exercida pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, vinculado à Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Fonte: MPRN