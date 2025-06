MUITO OBRIGADO: INSTAGRAM DO BLOG CHEGA A MARCA DE 20K DE SEGUIDORES

Estamos festejando mais uma conquista neste canal de noticias do povo e para o povo. O Instagram do Blog Guamaré em Dia – @blogguamareemdia – chega à marca dos 20 MIL SEGUIDORES. Isso só nos motiva e estimula a continuar fazendo o melhor.

Tudo isso graças a você leitor que tira um pouco de seu tempo durante o dia para se atualizar acessando o nosso portal, e saber as noticias da cidade, região e do RN. O crescimento de seguidores registrados no Instagram indica que estamos no rumo certo, afinal, um de nossos pilares é divulgar em tempo real matérias de interesse público.

Estamos ainda engatilhando no meio dos gigantes, mas com trabalho árduo, dedicação e amor no que fazemos, estamos no caminho do crescimento. Nosso dever aqui no portal é informar a população, não convencer.

Se você ainda não nos segue no instagram, fique bem informado e nos siga agora compartilhando nossas publicações.

Clique aqui: https://www.instagram.com/blogguamareemdia/

A vocês leitores, seguidores, e aqueles que divulgam sua marca no Instagram do Blog, somos muito grato por acreditar no nosso trabalho. Obrigado por cada curtida, comentário e compartilhamento.

Aos leitores 20 mil vezes muito obrigado!

