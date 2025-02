MULHERES MARISQUEIRAS DE GALINHOS RECEBEM UTENSÍLIOS DE COZINHA E PESCA PARA AUXILIAR A ATIVIDADE ARTESANAL NA REGIÃO

O Projeto Vale Sustentável doou o kit para a Colônia Z-30

As marisqueiras desempenham um papel fundamental tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico e social. Nesta segunda-feira (17), o Vale Sustentável entregou um kit de utensílios para as mais de 20 marisqueiras da Colônia Z-30, localizada na Península de Galinhos, no Rio Grande do Norte. O objetivo da ação é incentivar a atividade, essas mulheres atuam diretamente na conservação dos manguezais, que são berçários naturais para diversas espécies marinhas.

O Projeto Vale Sustentável tem como entidade executora a Associação Norte-Rio-Grandense de Engenheiros Agrônomos (ANEA), em parceria com a Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental. A mariscagem é uma importante atividade econômica para muitas comunidades pesqueiras, especialmente em regiões litorâneas. A coleta sustentável de mariscos ajuda a controlar populações e manter a biodiversidade.

Entre os utensílios está um fogão industrial com botijão de gás, bacias, peneiras, conchas, baldes, panelas e caçarolas, boias, caixas de isopor, máscaras, aventais, sinalizadores, chapéus e camisetas UV, entre outros itens. A presidente da colônia, Rosângela da Silva comentou sobre a ação.

“Gostaríamos de agradecer ao projeto e a Petrobras pelo Kit está sendo um momento de valorização e visibilidade para as mulheres. Teremos também o curso de Gastronomia e Manipulação de Pescado onde elas vão poder aprimorar o que já conhecem sobre os pratos com mariscos e frutos do mar. O Vale Sustentável está agregando valor a nossa profissão”, destacou a presidente.

Presente no encontro o Coordenador Geral do projeto, Elisângelo Fernandes, falou sobre a entrega do kit. “Esse trabalho vem com o intuito de estruturar a atividade econômica no Rio Grande do Norte, levando mais dignidade a este público. Nós estamos atendendo cinco colônias de pescadores e cinco associações de marisqueiras. Além disso, vamos realizar cursos para valorizar ainda mais o trabalho artesanal destas mulheres”, frisou.

Práticas sustentáveis e políticas de proteção ambiental são essenciais para garantir a continuidade dessa atividade tão importante.

Fotos: Jaqueline Rondon