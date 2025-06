MUNICÍPIO DE LAJES VAI RECEBER O SELO CIDADE LIMPA DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O município de Lajes será homenageado com o Selo Cidade Limpa 2025, concedido pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN), como reconhecimento pelo compromisso com a destinação adequada dos resíduos sólidos e a promoção de práticas sustentáveis. A premiação será entregue em solenidade oficial nesta sexta-feira (06), às 9h, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, em Natal.

A concessão do selo simboliza o êxito das ações implementadas pela gestão municipal na área ambiental, com destaque para o encaminhamento dos resíduos sólidos urbanos de Lajes para um aterro sanitário licenciado, em conformidade com as normas legais e ambientais. O reconhecimento evidencia não apenas o cumprimento das obrigações legais, mas também o compromisso da gestão do prefeito Felipe Menezes com a saúde da população e com a qualidade de vida dos lajenses.

Criado em 2022, o Selo Cidade Limpa reconhece os municípios potiguares que adotam boas práticas na gestão dos resíduos sólidos, especialmente aqueles que realizam a destinação final em locais ambientalmente adequados. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o MPRN, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE-RN) e o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente (Idema), e busca estimular o avanço das políticas públicas de sustentabilidade em todo o estado.

A conquista do selo é motivo de orgulho para Lajes e fortalece a imagem da cidade como referência em responsabilidade socioambiental.

BG

