Nacional sub-15 de fut-7 de Guamaré está na semifinal da copa cidade do sol

A equipe de fut-7 na categoria sub-15 do Nacional de Guamaré classificou-se para a semifinal da Copa Cidade do Sol após vencer o time Atleta10 por 3×1 na tarde do último sábado (21), na Arena Paris, em Natal (RN), pelo jogo de volta das quartas de finais.

No jogo de ida, o Nacional havia empatado por 2×2. O placar agregado das duas partidas foi de 5×3. O artilheiro da competição e craque da partida Ettielson Patrick, anotou os golaços do Nacional, que agora aguarda o adversário na semifinal.

O gol inaugural foi marcado pela equipe adversária que saiu na frente marcando seu único gol com o pequeno André, mas ainda no primeiro tempo aos 10 minutos Ettielson marca para o Nacional empatando o jogo e aos 16 do minutos, Ettielson balançou as redes novamente com um belo gol, virando o placar. Mas não findou por aí não! No segundo tempo no ponta pé inicial, Cauê bate o centro para Ettielson, que bateu cruzado parar fechar o placar. Com o resultado do último sábado (21/10), o Nacional sub-15 sacramentou o confronto com vitória por 5×3 no placar agregado.

Agora, o Nacional terá pela frente a equipe do PSG na disputa por uma vaga na grande final.

O professor Erick de Barreto faz uma nota de agradecimentos: “Primeiramente agradecemos a Deus, aos nossos patrocinadores, a Prefeitura Municipal de Guamaré, aos secretários de articulação Hélio William, Barreto adjunto de planejamento, Edinho de transportes e Larissa Mayara de esportes. Aos vereadores Dedezinho e Diego de Lizete. Além de todos os demais que contribuíram direto e indiretamente para que as crianças de Guamaré chegassem até aqui. Não é um trabalho fácil, mas confiando em Deus é certeza que dará certo. O projeto Nacional já se encontra entre as quatro melhores equipes do RN nas categorias de base sub-13 e sub-15″. – Concluiu.

Guamaré na Tela