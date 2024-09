NELTER COBRA EMISSÃO DE LICENÇA PARA INÍCIO DE OBRA DE ATERRO SANITÁRIO NO SERIDÓ E RECURSOS EXTRAS PARA CIRURGIAS NO RN

Em pronunciamento realizado nesta terça-feira (17), durante sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) trouxe à tona duas problemáticas que envolvem o Governo do Estado no tocante à saúde pública.

O parlamentar repercutiu esclarecimentos feitos pelo prefeito de Caicó, Dr. Tadeu, em torno do aterro sanitário do Seridó, que beneficiará todos os municípios da região. De acordo com Nelter e segundo foi esclarecido pelo gestor caicoense, as obras do aterro ainda não foram iniciadas em virtude da não emissão de licença pelo Idema, órgão ambiental ligado ao Governo do Rio Grande do Norte.

“Trago aqui um pleito de Caicó e da região Seridó, e solicito que o Idema libere essa licença ambiental para que as obras do aterro sanitário do Seridó sejam iniciadas”, cobrou o deputado, pontuando que o aterro evitará que os municípios, em virtude dos lixões, continuem contaminando o solo, a água e o ar.

Outro assunto abordado por Nelter, ainda na área de saúde pública, diz respeito ao bloqueio judicial de recursos, na ordem de R$ 2.416.607,52, realizado nas contas do Estado do Rio Grande do Norte, para a realização de cirurgias urológicas, que beneficiará 48 pacientes que estão em risco iminente de perda do rim.

“Faço um apelo a governadora Fátima para que consiga dinheiro extra com o presidente Lula para que esta fila ande e evite a morte destas pessoas. Não podemos aceitar que o povo continue morrendo à míngua”, reclamou Queiroz, lembrando situação existente no município de Currais Novos, onde o prefeito é do mesmo partido da governadora do RN e do presidente da república, e quase 500 pessoas aguardam por procedimentos cirúrgicos.