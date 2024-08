NELTER CRITICA PROJETO QUE TORNA RENOVAÇÃO DE CNH MAIS BUROCRÁTICA E COBRA CIRETRAN PARA SANTANA DO MATOS

Em pronunciamento realizado na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, nesta terça-feira (20), o deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) se mostrou contrário ao projeto de lei nº 4.111/2023, que altera o Código de Trânsito Brasileiro e torna obrigatória a avaliação psicológica para renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Na visão do parlamentar, o projeto representa maior burocracia e mais impostos para a população brasileira. “Peço aos nossos deputados federais que não votem nesse projeto”, clamou Nelter, lembrando que a matéria já foi aprovada no Senado Federal.

Ao final de seu pronunciamento, o deputado cobrou que o Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do DETRAN, instale uma Ciretran no município de Santana do Matos. Segundo Nelter, a estrutura descentraliza os serviços do Detran, permitindo que o motoristas santanenses resolvam questões junto ao órgão sem sair do município.