“NEM REIS, NEM RAINHA: A SAÚDE EM GUAMARÉ NÃO TEM TRONO, NEM REMÉDIOS”

Um vídeo recente publicado nas redes sociais pela cantora Aline Reis viralizou ao escancarar um problema antigo e recorrente em Guamaré: a precariedade da saúde pública. No registro bem-humorado, Aline, acometida por uma gripe se dirige ao Hospital Manoel Lucas de Miranda para obter tratamento adequado. Ao receber uma receita médica, o profissional de saúde afirma: “A senhora vai ter que adquirir”, revelando que o município sequer tem medicamentos básicos disponíveis para a população.

Falta de gestão: uma realidade que persiste

O episódio reacende a indignação de muitos moradores que, há tempos, denunciam o descaso. Reclamos se multiplicam nas redes sociais e, ao que parece, nem figuras públicas escapam da crise. Aline Reis, que pela ironia de seu sobrenome não recebeu nenhum tratamento de “realeza”, precisou desembolsar do próprio bolso para se medicar. O caso evidencia que todos são tratados igualmente… sem remédios.

Troca de farpas: política em ebulição

A repercussão nas redes foi imediata. Adversários políticos apontaram ausência de competência na pasta da saúde. Uma defensora da atual gestão argumentou que, em tempos passados, a saúde funcionava porque Hélio dava carta branca. A resposta veio certeira de um opositor: “Então, por que Hélio não dá carta branca a Fabrício?”, deixando silenciada a defensora e exposta a falta de autonomia, vontade e competência no comando do setor.

Ciclo repetido: os mesmos erros, novas faces

A situação atual se assemelha à da gestão anterior, comandada por Arthur Teixeira. Naquele momento que deveria ficar para traz, o atual Prefeito Hélio exercia diretamente o poder mesmo sem estar sentado na cadeira, ou seja, o descaso de ontem e que é o mesmo de hoje.

NOTA DO BLOG

É hora de repensar, prefeito. Ouça-me pelo menos uma vez, antes mesmo que a situação fique insustentável, tenha coragem de cortar na própria carne e mude em tempo a realidade da saúde e educação.

A saúde pública de Guamaré está em estado terminal, e não por falta de denúncias ou apelos populares. Após o episódio envolvendo a cantora Aline Reis, que escancarou a ausência de medicamentos e a ineficiência do sistema, tornou-se evidente: não é apenas uma questão de falta de insumos, mas de falta de liderança e competência na gestão.

O prefeito Hélio precisa urgentemente rever suas escolhas, especialmente no que diz respeito aos seus assessores diretos. Se não consegue cuidar do povo com os nomes que tem ao seu lado, precisa buscar ajuda qualificada. A cidade não pode continuar refém de decisões mal orientadas e improvisações políticas.

Guamaré merece mais. Merece respeito, dignidade e gestores que saibam ouvir, planejar e cuidar. Do jeito que está, a população segue adoecendo, não apenas fisicamente, mas também pela desesperança de ver sua cidade estagnada por interesses que não colocam o cidadão em primeiro lugar.

