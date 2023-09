Neném Braulino: Dia de festa para o Mestre dos Magos

Ainda a tempo, hoje é dia de festa e de comemorar mais um aniversário de um cara bacana, inteligente, verdadeiro, formador de opinião, e dono de um leque de serviços prestado ao povo.

Um cidadão que aprendi a admirar sobre o ponto de vista pessoal e profissional.

Um homem de muitos amigos conquistados ao longo de sua história, e quem teve e tem o privilegio de conviver com esse cidadão de bem, bem sabe de suas mil e uma utilidades.

Refiro-me a Francisco das Chagas Braulino, mas conhecido por Neném Braulino que já foi um dos maiores locutores da região salineira, vale do assú e mato grande, o locutor das multidões, como era chamado.

Ele já foi arbitro de futebol renomado quando ainda não existia nem VAR, era osso duro de roer dentro das quatro linhas. Trabalhou em diversos setores públicos e deixou um legado por onde passou.

Botafoguesse de carteirinha, o alvinegro de aço comemora neste domingo seu aniversário em dose dupla com bolo e refrigerante, e a liderança disparada do seu time de coração no Brasileirão.

Atualmente ele presta seus serviços no poder legislativo, sou testemunha viva do respeito e carinho que todos os servidores têm por ele. É uma festa quando ele chega à câmara para cumprir seu expediente.

Sua prestação de serviço sempre foi pautada na ética, dedicação, e compromisso com a coisa pública, mas seu ponto forte é sua formação de opinião certeira, doa a quem doer. É um cidadão muito respeitado.

Apesar de não ser vidente, Braulino consegue enxergar o futuro no presente. Não é atoa que ele é conhecido na terra do ouro negro como mestre dos magos, apelido batizado pelos os próprios amigos.

Neste dia que ele completa mais uma primavera ao lado da sua família e amigos, este canal de noticia local, e o povo guamareense lhe deseja vida longa.

Parabéns hoje, felicidades sempre!