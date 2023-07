Neoenergia Cosern abre inscrição para estágio no Rio Grande do Norte

Neoenergia Cosern, uma das empresas líderes do setor de energia brasileiro, está em busca de pessoas criativas e com vontade de evoluir em um ambiente colaborativo, inovador e diverso para o Programa de Estágio 2023.

As inscrições estão abertas , além do Rio Grande do Norte, nas empresas do Grupo Neoenergia nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e São Paulo, além do Distrito Federal. As vagas estão disponíveis para estudantes do ensino superior, tecnólogo e técnico.

Este ano, o foco do Programa de Estágio da Neoenergia é para os cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciência Atuária, Ciências da Computação, Contabilidade, Economia, Eletrotécnica, Engenharias (Civil, da Computação, Elétrica e de Produção) e Sistemas de Computação.

Inscreva-se aqui.

Entre os benefícios, os aprovados terão direito a bolsa auxílio; vale-refeição ou vale-alimentação; auxílio transporte; programa de idiomas; plano de atividades esportivas; e participação em programas de descontos em instituições parceiras. A dedicação é de seis horas diurnas, em horário comercial, em modelo presencial.

“Promovemos um ambiente de trabalho inclusivo, de respeito às diferenças, visando desenvolver uma cultura de inovação, equipes mais criativas e produtivas, capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma Régia Barbosa, superintendente de Desenvolvimento Organizacional e Cultura da Neoenergia.