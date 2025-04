NETINHO QUEBRA O SILÊNCIO E FALA DO DESCASO E ABANDONO DA FÁBRICA DE POLPA DE FRUTAS

O comerciante e ex-candidato a vereador de Guamaré, residente na comunidade de Baixa do Meio, Marcos Pedro do Nascimento Neto, mas conhecido por Netinho, quebrou o silêncio e voltou as redes sociais para reivindicar o que foi prometido e não cumprido pelo o poder público a população e aos agricultores do município.

Desta vez, Netinho fala do descaso e abandono do poder público com a fábrica de polpas de frutas, que fica localizada no Assentamento Santa Paz, zona rural do município de Guamaré.

A fábrica de polpas era um marco para agricultura família, uma obra que foi planejada, construída, inaugurada e abandonada. Nas suas redes sociais, Netinho expressa sua indignação com a falta de zelo e cuidado por parte do poder público público, gerando um prejuízo que não se mede aos agricultores do município.

Veja a publicação:

Olá Guamaré, bom dia a todos, venho aqui mostrar e ao mesmo tempo cobrar o abandono e a falta de respeito com os nossos agricultores familiares da nossa comunidade de Baixa do Meio.

Eu como falei há meses atrás, a pessoas que me perguntou se eu não ia mais cobrar os direitos do nosso povo, eu falei que depois de três meses eu poderia falar e cobrar, pois chegou o dia e a hora de Netinho se pronunciar.

Eu venho cobrar mais uma vez a situação da casa da poupas que se encontra fechada, abandonada, cadê o prefeito da nossa cidade que falou que vinha trabalhar e fazer o bem ao povo de Guamaré?

Estou vendo uma gestão com perseguições e sem rumo para com o nosso município. Este empreendimento era para está gerando emprego e renda para os nossos agricultores e seus familiares, mas não estão nem aí para o povo e muito menos com o desenvolvimento da cidade.

Mais eu Netinho estou cobrando, mostrando e torcendo para que Guamaré e Baixa do Meio tenha dias melhores e um povo soberano, livre e verdadeiramente capaz de se desenvolver às custas do seu trabalho com dignidade, pois se o povo souber e entender o seu poder, está situação em nossa cidade poderá mudar de verdade.

Cadê a senhora governadora FÁTIMA BEZERRA que agora não vê este abandono deste grande empreendimento a qual ela venho inaugurar, onde a senhora que nunca foi bem vista por este grupo que aí está a quase 20 anos administração a nossa Guamaré, porque que a senhora não se coloca no lugar dos nossos agricultores e cobra o funcionamento da fábrica de poupas, eu Netinho estou perguntando o porquê não se faz nada?

