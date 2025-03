NO PEITO E NA RAÇA: GRAFITH VENCE O CAMPEONATO DE BLOCOS 2025

O tradicional Campeonato de Blocos de Guamaré chegou a grande final na noite desta sexta-feira (28), coroada de êxito com a disputa entre as equipes do Grafith e os Nike Boys, revelando o time do Grafith como o grande campeão pelo placar de 3 x 1.

A equipe jogou um futsal arte, mostrando em quadra talento e um bom toca de bola. Começou perdendo, mas conseguiu virar a partida no peito e na raça, consagrando vencedor da competição.

A prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes e Laser, investiu R$ 30mil na premiação do evento. Atletas que se destacarem na competição receberam troféus e medalhas das mãos do prefeito Hélio Willamy, da secretária de esportes Larysa, dentre outras autoridades presentes.

NOTA DO BLOG

Parabéns aos campeões ‘Grafitheiros’ pelo titulo do torneio, e ao vice-campeão ‘Os Nikes Boys’. Os meninos de casa jogaram muito.