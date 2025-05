NOTA DE ENCERRAMENTO

Informamos que, por determinação superior, as atividades deste perfil, @pmguamare, estão oficialmente encerradas. Agradecemos à população guamareense e ao público em geral que nos acompanharam e interagiram conosco durante este período de compartilhamento e prestação de informações à comunidade.

A partir de agora, as postagens e demais conteúdos serão concentrados no perfil oficial da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar do RN, @1cipm.pmrn

Nos encontramos no @1cipm.pmrn! – #GuamaréSegura #1CIPM #PMRN #ServirEProteger

