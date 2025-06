NOVAS NOMEAÇÕES NA GESTÃO DO PREFEITO HELIO WILLAMY

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUAMARÉ/RN, Hélio Willamy Miranda da Fonseca, no uso de suas atribuições legais e da competência que lhe foi conferida pelo art. 45 da Lei Orgânica do Município; publicou no Diário Oficial dos Municípios na edição desta quinta-feira, 12 de Junho de 2025. RESOLVE: Art. 1º – Nomear novos servidores em cargos comissionados para o governo.

Haja tinta na caneta de Hélio: Veja as nomeações:

Diário Oficial : Terça-feira, 10 de Junho

Nomear, ROSIMERY AGOSTINHO ISIDIO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível II, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Finanças.

Nomear, MARIA SOUSA SILVA DA COSTA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Integrado.

Nomear, MARIA DA CONCEICAO DE LIMA CASSIMIRO, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Diário Oficial : Quinta-feira, 12 de Junho

Nomear, MARIA DA CONCEICAO DE LIMA VARELA FREIRE, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Diretora de Departamento, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Nomear, TYRONE ERICK CABRAL EDMUNDO DE SOUZA, nas atribuições inerentes ao cargo comissionado de Assessora Técnica Nível IV, lotado (a) no (a) Secretaria Municipal de Saúde.

NOTA DO BLOG

Nomeação de Assessoria Técnica Nível IV e Diretor de Departamento bate Recorde na gestão do prefeito Hélio Willamy, de janeiro a junho deste ano.

