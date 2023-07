Novo Conselho Municipal De Meio Ambiente É Empossado Em Guamaré

Na manhã de ontem, ocorreu a posse do novo Conselho Municipal de Meio Ambiente em Guamaré. Essa importante instância estava com seu prazo de validade expirado desde dezembro de 2022. Os conselhos municipais têm em sua composição representantes da sociedade civil, e seu caráter permanente possibilita que a participação do cidadão seja efetivamente transformada na formulação, implantação e avaliação das políticas públicas municipais relacionadas ao meio ambiente.

Os conselhos municipais têm um papel fundamental na construção de uma cidade mais sustentável e na garantia da preservação do meio ambiente. Além de promover a participação da sociedade civil nas decisões que afetam o meio ambiente local, eles também desempenham uma função fiscalizadora de projetos e iniciativas que têm implicações ambientais. Essa atuação é essencial para garantir que as ações do poder público estejam alinhadas com a proteção ambiental e os interesses da comunidade.

A participação ativa do povo nos conselhos é de extrema importância, pois permite uma maior transparência nas decisões e o acompanhamento das ações realizadas pela administração municipal. Ao ter a oportunidade de se envolver e contribuir na tomada de decisões relacionadas ao meio ambiente, os cidadãos têm a chance de influenciar positivamente o desenvolvimento sustentável do município.

Nota do Blog:

A posse do novo Conselho Municipal de Meio Ambiente é um marco importante para a cidade de Guamaré. Acreditamos que a participação da sociedade civil na formulação e avaliação das políticas públicas municipais é essencial para garantir a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da nossa cidade.

O Guamaré Realidade parabeniza a posse do novo Conselho Municipal de Meio Ambiente e destaca a relevância dessa iniciativa para o fortalecimento da participação cidadã e a busca por ações que promovam a preservação ambiental em Guamaré.

Fonte: Blog Guamaré Realidade