O ABANDONO DO FILHO DO PESCADOR: SEM APOIO DA PREFEITURA, PESCADORES REALIZAM 1ª REGATA DE CANOAS DA LIBERDADE EM GUAMARÉ

Os primeiros dias de governo de Hélio tem sido marcado por muita decepção, um verdadeiro barco a deriva, mostrando uma gestão sem caminhos para saída do caos.

A falta de um gestor responsável e comprometido com a coisa pública, tem feito soprar os ventos do progresso, da dignidade e do respeito para longe do território, assim como as canoeiros esquecidos pelo prefeito municipal.

A cidade que tem em sua história, além da padroeira Nossa Senhora Imaculada Conceição, uma forte devoção a Nossa Senhora dos Navegantes padroeira dos marítimos e pescadores. E que tem um prefeito filho de um pescador, resolveu deixar os sobreviventes do mar a deriva, entregando mais uma vergonha ao povo da rica Guamaré.

Tudo pelo singelo fato da maioria dos pescadores não terem apoiado o gestor no último pleito. Porém, a atitude covarde não impediu que os guerreiros do mar de interromper o marco histórico e cultural do município.

A competição linda e organizada ganhou o nome de “1ª Regata da Liberdade”, uma verdadeira demonstração que ser livre e feliz haverá de ser um dia a vida do seu povo.

Assim, na manhã de domingo, as águas do Rio Aratuá foram tomadas por diversas canoas da cidade e região, mantendo a tradição que não poderia morrer neste período de verão.

A Regata movimentou a orla da praia e contou com um bom público presente, aquecendo o comércio na praia e vendedores ambulantes. Estiveram presentes no local do evento o vereador de Guamaré, Diego de Lisete e, o vereador de Macau, Baêga, esse que participou da competição.

A Colônia de Pescadores (Z-7), comerciantes da cidade e amigos apoiaram o evento que premiou os competidores, cuja entrega deu-se na sede da Colônia:

1º Lugar: Canoa Maely – Mestre Ralinho / Pepeu

2º Lugar: Canoa Praia Bela – Mestre Cartiland / Bruno

3º Lugar: Canoa águia – Mestre Branquinho / Sitiu

NOTA DO BLOG

Parabéns aos homens do mar pela coragem e a iniciativa de promover um evento tão grandioso para nosso município, sem um centavo de apoio do poder público.

Desde janeiro que a prefeitura tem se isentado de cumprir com seu dever, quanto ao apoio aos eventos do município, um exemplo foi a festa de São Sebastião, padroeira da comunidade de Baixa do Meio, onde o governo ignorou as festividades do santo padroeiro.