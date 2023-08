“O exemplo de meus pais norteiam minha vida pública”. Disse Eudes Miranda

Quando um politico tem aprovação popular o povo abraça, confia, aprova, e sente saudade de sua ausência. O exemplo vem deste homem público de bem, o presidente da câmara de Guamaré, vereador Eudes Miranda (MDB).

Quem assistiu à sessão ordinária desta terça-feira (29), presenciou o plenário da casa do povo completamente lotado de pessoas, para receber, abraçar e a apoiar o presidente do povo, como é mais conhecido na cidade.

O vereador precisou se ausentar por alguns dias para tratar de sua saúde, mas sua ausência foi sentida pelos os amigos e a militância. Ao chegar ao plenário da câmara para presidir mais uma sessão, ele foi recebido pelos os colegas vereadores, pelos os servidores do legislativo, e pelo o público presente com alegria e aplausos.

O presidente usou a tribuna da casa do povo para agradecer a Deus pelo o dom da vida. Agradeceu a família, a sua esposa Larissa Mayara, aos filhos, aos vereadores e ao povo que sempre acreditou e confiou nele.

Eudes Miranda aproveitou a oportunidade na tribuna, e fez um verdadeiro desabafo sobre as propagações de noticias FAKES publicadas nas redes sociais, e nos grupos de WhatsApp sobre o trabalho da Câmara Municipal.

O poder legislativo de Guamaré tem sido um exemplo democracia, competência e modernização na casa do povo. Um parlamento que trabalha sempre pelo povo, ouvindo e respeitando as necessidades de todos!

Mesmo assim, ainda existem pessoas no mundo dos vivos que em vez de aplaudir as ações com realizações, se aproveita atrás de uma tela de computador ou celular, para pregar FAKES nas redes sociais, tentando a todo custo desfazer um trabalho construído com muito esforço e dedicação para melhor atender aos vereadores, aos servidores e aos cidadãos do município.

Tribuna – Parte – I

O vereador presidente fez questão de citar os exemplos de seus pais que lhe deram educação para entrar e sair de qualquer ambiente. Eudes ainda disse que quando foi escolhido por seu irmão Hélio, para concorrer um mandato na casa legislativa ficou ele com medo, mas seguiu em frente, porque os ensinamentos dos seus pais Raimundo Nonato e Maria Neves, foram fundamentais no seu dia a dia no legislativo. “é olhar para uma coisa e deixar ali se não for seu. Como Presidente da Câmara Municipal, venho devolvendo a cada mandato uma quantia para o município, porque não gastei como presidente desta casa, isso é responsabilidade pública.” Comentou.

Tribuna – Parte – II

O presidente ainda disse que: “o meu legado aqui na Câmara de Guamaré é de devolução e de cuidado, esse é nosso legado. Fazendo reforma quando é necessário. Todos que vivem esse ambiente legislativo do servidor ao vereador sabem o que é necessário. Hoje temos uma plenária completamente iluminada e adequada para receber todos. Ai vem um malicioso dizer que a câmara tá gastando horrores com reformas, que isso envergonha a população e a sociedade. Essa pessoa devia ter mais um pouquinho de ética e de caráter, quando for falar do parlamento, cite os nomes, mas não deixe a interrogação como se o presidente Eudes Miranda fosse o responsável. Vim aqui nessa tribuna só pra desmentir essas mentiras.” Concluiu.

Nota do Blog

É fato público que o vereador e atual presidente da câmara de Guamaré, Eudes Miranda, vem conseguindo escrever com trabalho e dedicação sua história a frente do poder legislativo com ações e realizações jamais vista na casa do povo. Um presidente diferenciado.

Ele foi o único presidente do poder legislativo que devolveu milhões a prefeitura, para que fosse investido em obras para a população. Os recursos devolvidos foram resultados de economias de verbas públicas ao longo do exercício de seus três mandatos como presidente do legislativo.

Eudes sempre teve zelo com a coisa pública e torna transparente todos os atos da câmara. As portas de seu gabinete estão sempre abertas, ou melhor, escancaradas para receber aqueles que mais precisam de sua ajuda e atuação… O povo!

Saúde presidente! O povo lhe conhece, lhe abraça, confia, e aprova o trabalho a frente da casa do povo, isto já lhe credencia.