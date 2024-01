O FLAMENGO ESTÁ SOFRENDO DE MÁFIA EMPRESAL NAS JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS?

Por Miguel Boente – Comentarista Esportivo

Desde o final de 2022 o Flamengo vem sofrendo de uma estranha situação. Mesmo sendo um clube com situação financeira ok, o rubro negro tem encontrado enormes dificuldades nas janelas de transferências.

Já são “com essa em aberto” três janelas onde o clube carioca tem se mostrado pouco agressivo no mercado, e pior, tem insistido em nomes recorrentes com Claudinho, Wendell e etc.

As bolas da vez do momento são Léo Ortiz do Bragantino e Evander “ex jogador do Vasco” e a pergunta que não quer calar é… Porque não tem plano B para possíveis fracassos? Porque tamanha insistência em certos nomes e descarte fácil “muitas vezes sem nem iniciar negociações” de outros atletas?

Não temos como afirmar nada, mas para bom entender, é só observar os fatos atuais e notar que o Flamengo tem tido certa tara por algumas contratações com no fim não vingam e o time fica sem nada.

A quem interessa? Braz, Landim? Já houve lives onde os apresentadores “por sua conta e risco” falaram que Braz está amarrado a certos empresários, pois os caras colocaram dinheiro na campanha do vereador, e em contra partida o VP de futebol usa de sua influência no clube para indicar e tentar as contrações de jogadores pertencentes a tais empresários.

Provas para acusações não foram apresentadas, mas gente de dentro do clube diz que o Flamengo virou refém de alguns empresários por conta da relação entre eles e Marcos Braz.

Se analisarmos bem, a história faz sentido, afinal, o Flamengo tem sido pouco agressivo no mercado e insistido com atletas recorrentes. Não são apenas sondagens e chegar pro empresário e falar “nós tentamos” são insistentes investidas fracassadas sempre em cima dos mesmos nomes, e no fim, os jogadores não vem e por consequência, janela magra de reforços.

Esse é o nível do Flamengo atual, um clube rico, o mais endinheirado das américas, mas que é comandado por dirigentes que usam o clube em benefício próprio sem se importar com eventuais fracassos do clube ao longo da temporada.

Não há outra solução para o Flamengo a não ser se livrar dessa diretoria nas eleições de 2024, e torcer para que um novo grupo assuma com uma nova mentalidade colocando o clube acima de seus interesses, pois se caírem nos mesmos erros da atual diretoria, o FLA pode entrar na fila em questão de conquistas de títulos por conta de desequilíbrio nas formações dos seus elencos.