O grosso vai entrar: Prefeituras do RN vão parar no dia 30 de agosto

Os prefeitos do Rio Grande do Norte preparam novo protesto contra redução drástica do FPM para os municípios. O ato “Sem FPM Não Dá” está marcado para o próximo dia 30 de agosto, com paralisação das prefeituras e atos dos gestores.

A queda nas receitas de fontes essenciais, como o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e o Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), somadas aos atrasos nas emendas parlamentares federais, têm impactado negativamente os cofres municipais. Além disso, o aumento das despesas com pessoal, custeio e investimentos tem agravado ainda mais a situação.

Atrasos de salários de servidores e prestadores terceirizados, além da paralisação de serviços são os piores cenários para um prefeito. Principalmente para quem almeja disputar a reeleição próximo ano.

O grosso, anunciado por Lula, está apenas entrando, e olha que não estamos em setembro.

Blog Ismael Sousa