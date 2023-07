O Grupo de Coroinhas da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, promoveu o primeiro encontrão

Com o tema: “Servi ao senhor com alegria”, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Guamaré, realizou neste sábado (22), o Primeiro Encontrão Paroquiano de Coroinhas.

O objetivo é unir as crianças de várias paróquias e igrejas do município, e da região salineira e do mato grande, e homenagear o padroeiro dos coroinhas, São Tarcísio, que foi mártir da igreja católica nos primeiros séculos.

Crianças de Guamaré, da comunidade de Baixa do Meio, maior distrito do município, da cidade de Jandaíra A programação contou com acolhida com café da manhã, animação e palestra com a irmã Francisca, atividades relacionadas aos Coroinhas, apresentação das atividades, almoço, descanso, retorno com louvor, hora da misericórdia e adoração ao Santíssimo com o Padre Gilvan Bezerra, lanche, e encerramento com missa e procissão.

Segundo o Padre Gilvan Bezerra, pároco da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, “o encontro surgiu devido à necessidade das crianças de interagir com as outras igrejas e paróquias da região. Os coordenadores pediam para fazer o encontro. Fizemos todo um roteiro junto com os coordenadores, Amauri e Darlyson planejamos a celebração, e toda programação que foi um sucesso. O evento é importante para aproximar as crianças no desejo de servir a Deus. Eu fui coroinha, e muitas crianças podem despertar o desejo de ser padre ou até mesmo as meninas em serem freiras”. Comentou o Padre.

Para ser coroinha a criança necessita ser batizada e ter feito à primeira comunhão, que é receber a eucaristia. Segundo o Padre Gilvan Bezerra, as crianças que desejam serem coroinhas devem pedir aos pais para procurar a igreja, onde serão repassados ensinamentos de como agir durante a celebração da missa.

Os coroinhas ajudam os padres em celebrações, servindo o altar durante a missa. Além de realizar trabalhos durante batizados, casamentos e demais manifestações religiosas.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: