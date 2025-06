O HOMEM DISPAROU: APROVAÇÃO DA GESTÃO HUDSON MATIAS SUPERA 76% EM GALINHOS, SEGUNDO PESQUISA CONSULT

Uma pesquisa de opinião divulgada na última sexta-feira (6) mostra que a administração do prefeito Hudson Matias é aprovada pela grande maioria da população de Galinhos. De acordo com o levantamento realizado pela Consult Pesquisa, 76,57% dos entrevistados disseram aprovar a forma como o prefeito vem conduzindo o município. Apenas 8% afirmaram desaprovar a gestão, enquanto 15,43% não souberam ou preferiram não opinar.

O resultado reforça a percepção de que o trabalho desenvolvido por Hudson Matias está alinhado com as expectativas da população. Eleito com uma votação histórica, com 2.019 apoiadores, o prefeito vem priorizando ações em áreas como saúde, educação, infraestrutura, turismo e assistência social — pilares considerados estratégicos para o desenvolvimento da cidade.

A pesquisa, realizada com 350 eleitores do município, mostra que o slogan adotado pela gestão — “Cuidando do futuro, avançando com você” — não é apenas uma frase de efeito. Para mais de três em cada quatro moradores de Galinhos, o governo municipal está, de fato, avançando e cuidando do presente e do futuro da cidade.

A avaliação positiva é um indicativo de que a população reconhece os esforços da administração municipal e deposita confiança na continuidade do trabalho.

Assecom/PMG

